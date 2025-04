Chicken Wings - Alitas Crispy, juicy chicken wings tossed in your choice of sweet BBQ or spicy Buffalo sauce. Served with golden French fries, creamy ranch dressing, and fresh carrot and celery sticks for the perfect balance. A finger-lickin’ classic you won’t want to share! Alitas de Pollo - Chicken Wings Alitas de pollo crujientes y jugosas bañadas en la salsa de tu preferencia: BBQ dulce o Buffalo picante que pica sabrosón. Acompañadas de papitas fritas doraditas, aderezo ranch cremoso, y bastoncitos de zanahoria y apio pa’ equilibrar el gusto. ¡Un clásico pa’ chuparse los dedos!